Les membres du Service d'incendie se sont rencontrés lundi soir et devaient prendre une décision, mais le chef intérimaire Wolf Kraft affirme qu'ils ont accepté de reporter le vote à la semaine prochaine, un jour après la réunion du conseil de la municipalité.

Wolf Kraft, un groupe de pompiers et des habitants de la communauté assisteront à cette réunion dans l'espoir de convaincre le conseil municipal de réintégrer dans ses fonctions le chef des pompiers Brad Patzer.

Brad Patzer est le coordonnateur des mesures d'urgence et l'agent de santé et de sécurité de la communauté. Il est pompier bénévole depuis 30 ans et chef des pompiers depuis 12 ans. La semaine dernière, le conseil municipal a voté à quatre voix contre une pour le congédier.

« Le Service d'incendie estime qu'il n'a rien fait de mal et qu'il n'aurait pas dû être renvoyé », affirme le chef adjoint, Wolf Kraft.

Des membres du Service des pompiers bénévoles ont menacé de quitter le travail en guise de protestation.

Leur décision pourrait avoir un impact négatif sur 10 000 habitants et propriétaires de chalets dans les municipalités rurales de Victoria Beach et d'Alexander, où les pompiers s'occupent des incendies et des problèmes médicaux.

Lundi soir, le préfet de la municipalité rurale de Victoria Beach refusait toujours de réintégrer son chef des pompiers dans ses fonctions malgré les pressions de la population, explique Wolf Kraft.

Une décision controversée

Environ 200 personnes ont participé à une réunion d'urgence, dimanche, dans le but de faire pression sur la municipalité rurale afin qu'elle revienne sur sa décision.

Dans une déclaration publiée sur le site Internet de la municipalité rurale, le préfet de Victoria Beach, Brian Hodgson, a déclaré que Brad Patzer avait été congédié à la suite d'un conflit.

Environ 200 personnes ont assisté dimanche à une réunion d'urgence dans le but de faire pression sur la municipalité rurale de Victoria Beach pour qu'elle réintègre le chef des pompiers Brad Patzer dans ses fonctions. Photo : Radio-Canada/Travis Golby

« Pendant plusieurs mois, M. Patzer a refusé de communiquer avec la municipalité de la façon qui est attendue d'un employé chargé de tâches aussi importantes », indique le communiqué.

M. Hodgson a indiqué que les autorités avaient tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de contacter M. Patzer et de résoudre les problèmes, mais leurs efforts avaient été ignorés.

Wolf Kraft affirme avoir tenté à au moins cinq reprises de réunir le conseil municipal pour discuter des problèmes, mais ses membres ont refusé.

Le ministre des Relations avec les municipalités, Jeff Wharton, affirme qu’il surveille la situation de près.