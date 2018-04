Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

La majeure partie de la somme provient de la vente d'un immeuble de l'avenue Marcel Baril à l'entreprise Ressources Falco au coût de 1,2 million de dollars.

Les redevances du gouvernement provenant de l'exploitation des ressources naturelles et les frais d'utilisation des passagers à l'aéroport de Rouyn-Noranda contribuent aussi au surplus.

La trésorière de la Ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piuze, explique que les surplus de ces deux secteurs d'activités seront affectés au projet d'agrandissement de l'aéroport régional.

« Le conseil va affecter l'argent, puisque ça provient des redevances minières, directement au projet d'agrandissement de l'aéroport. Ensuite, depuis plusieurs années, le montant que perçoit la Ville de Rouyn-Noranda sur les billets d'avion, ce sont les frais d'utilisation par passager. Ces sommes-là ont les mets de côté et on va les affecter au projet de développement de l'aéroport aussi », explique-t-elle.

Investir les surplus

Hélène Piuze reconnait qu'il s'agît d'un important surplus budgétaire.

Dans ce genre de situation, l'argent peut être réinvesti, mis de côté ou encore porté sur le remboursement de la dette explique la trésorière. « Quand on a une vente d'actif à la Ville de Rouyn-Noranda, on a comme politique de se dire : si c'est une vente d'actif, si ça génère un surplus on va l'affecter au service de dette. Dans le fond ce qu'on veut faire, c'est qu'une vente d'actif va aller contre de l'actif », précise Hélène Piuze.

L'administration municipale a procédé à un remboursement de 8,1 millions sur la dette de la Ville qui totalise maintenant 95 millions de dollars.

Les dépenses en investissement de la Ville pour l'année dernière se chiffrent à un peu plus de 21 millions de dollars, dont près du tiers, soit 6,5 millions, est allé dans les travaux de voirie.