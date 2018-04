Un texte d’Édith Drouin

L'an dernier, la Commission scolaire des Phares a décidé d'abolir le PEI pour le transformer en programme enrichi. La commission scolaire a toutefois fait marche arrière en décembre, lorsque des parents et des élèves ont dénoncé ne pas avoir été consulté.

Elle s'est alors donnée un an pour évaluer le programme. Elle a entre autres formé un comité de réflexion sur l'avenir du PEI.

Dans un document distribué lors du conseil des commissaires lundi soir, des parents font toutefois état de « réticences » à les intégrer dans le processus de réflexion en cours.

Ils demandent entre autres de mieux structurer le comité de réflexion. « On a l’impression que le comité en tant que tel a besoin d’un petit coup de pouce pour fonctionner adéquatement, parce qu’il manque de structure », explique Gabrielle Gagnon, mère d'un élève du PEI.

Le groupe de parents parle aussi de « dérapages » qui pourraient empêcher la poursuite du PEI, même si aucune décision n’a encore été prise sur son avenir.

Il fait entre autres allusion à de la « négligence » dans la réalisation de certaines activités obligatoires du programme pour les élèves de 3, 4 et 5e année du secondaire, comme des évaluations critériées et le démarrage des projets personnels.

Selon le document fourni par les parents, près de la moitié des élèves de 3e secondaire auraient décidé de ne pas se réinscrire au PEI à l’année scolaire 2018-2019. Un phénomène qu'ils attribuent à l’incertitude qui règne par rapport à l’avenir du programme.

Les parents craignent que la situation actuelle pose problème lors de l’audit que fera l’organisation du baccalauréat international en avril 2019 à Rimouski, un processus qui demande normalement deux ans de préparation.

Ils demandent donc à la commission scolaire de s’assurer que le PEI poursuive toutes ses activités régulières en attendant qu’une décision soit prise.

De son côté, le président de la commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, précise qu'aucune décision n'est prise et que la commission scolaire a l'intention d'écouter les parents.

« Oui on va consulter, oui on va regarder les deux côtés de la médaille, on va aller au fond des choses et prendre la meilleure décision possible », affirme-t-il.