« Ce changement d’air m’a bien excité. C’était l’occasion de relever de nouveau défi », révèle le gardien Evan Fitzpatrick.

Alors qu’il jouait pour le Phoenix de Sherbrooke, son taux d’efficacité était peu glorieux. Lorsque M. Fitzpatrick a rejoint le Titan en janvier, sa moyenne de buts accordés était de 3,48.

L'entraîneur-chef de l’organisation du Titan, Mario Pouliot, croit qu'Evan Fitzpatrick est un grand gardien de but. Il ajoute que M. Fitzpatrick apporte beaucoup de constance à l'équipe. Photo : Radio-Canada

« Tu ne peux pas être repêché en 2e ronde dans la Ligue nationale pis avoir perdu ton talent sur le coin d'une rue à Sherbrooke », croit l'entraîneur-chef de l’organisation du Titan, Mario Pouliot.

« Nous lui avons dit : nous allons te laisser le temps de reprendre ta confiance en toi, nous avons très confiance en toi. Nous avons travaillé un ou deux éléments techniques », ajoute M. Pouliot.

Des améliorations

Pour Evan Fitzpatrick le changement arrivait à point, puisque depuis l’échange il arrête 91,7 % des tirs dirigés.

Le gardien a retrouvé le goût du jeu. « Je me sens comme à la maison et c’est plus facile de se concentrer sur le hockey », admet Evan Fitzpatrick.

La mission de redresser Evan Fitzpatrick a été confiée à l'entraîneur des gardiens, Dave Kennedy. Il a d’abord travaillé sur la confiance du joueur.

« Il a été dans une place où il a eu assez de pression pendant trois ans. Alors c’est juste lui dire tu es capable. Tu as une chance », explique l'entraîneur.

D’après les informations de François Leblanc