« C'était une bonne occasion pour nous, comme étudiants, de présenter nos opinions, ce qu’on veut comme communauté », a déclaré un des élèves, Ryan Loewen.

« Notre gouvernement est très ouvert aux enfants et étudiants pour présenter leurs idées, dit le garçon de 14 ans. On sait qu’on a une voix et que notre opinion fait une différence. »

Ryan Loewen pense que le village manitobain de Saint-Adolphe a besoin de plus de terrain de sports. Photo : Radio-Canada

Selon lui, le village de Saint-Adolphe a besoin de plus de terrains de sports. C’est justement ce qu’il a proposé au conseil de Ritchot avec un groupe d’élèves. Ils prônent la transformation d’un terrain de 4 hectares en espace vert, avec des terrains de soccer, de baseball et des sentiers.

« Je pense qu’on a une voix, affirme une autre élève, Taylor Audette. Si l'on veut vraiment voir quelque chose changer et avoir de nouvelles choses pour notre communauté, on peut aller parler au conseiller, lui suggérer des choses. »

Taylor Audette pense que les conseillers de la municipalité de Ritchot sont à l'écoute de la jeunesse. Photo : Radio-Canada

Elle faisait aussi partie du groupe de jeunes qui ont fait une proposition au conseil et elle pense que les conseillers ont bien accueilli l’idée.

Pour sa part, le conseiller municipal de Ritchot, Jeannot Robert, est d’accord avec la jeunesse : « Il manque [un terrain de sport] à Saint-Adolphe. »

Ça devient leur village, ça devient leur municipalité. Il faut qu’ils soient fiers de leur environnement. Jeannot Robert, conseiller municipal de Ritchot

« Les jeunes ont de très bonnes idées, ajoute-t-il. Surtout, ils n’ont pas tous le négatif que nous amenons comme adultes aux projets. »

Jeannot Robert et le maire de Ritchot, Chris Ewen, regrettent de n’avoir pas eu des occasions comme celle-ci dans leur jeunesse. Ils confient chacun ne pas avoir été intéressés à la politique avant l’âge adulte.

« C’était une expérience que j'espère qu’on peut faire chaque année avec d'autres écoles de la région de Ritchot. On inclut des élèves qui nous donnent des idées [hors du commun] », lance M. Ewen.

Le conseil municipal de Ritchot est aussi en train d'élaborer un programme de « jeunes conseillers ». S'ils n'ont pas le droit de vote, ils auront le même droit de parole que les conseillers élus, assure le maire de la municipalité.

Les premiers nouveaux jeunes conseillers de Ritchot seront sélectionnés et entreront en poste à l’automne 2018.

Avec des informations de Radja Mahamba