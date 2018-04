C'est ainsi que le Centre des sciences de la Saskatchewan a annoncé devant une centaine d'enfants de 4e et 5e année qu'il ne vendrait plus de bouteilles d'eau en plastique à ses visiteurs.

Une façon de montrer l'exemple quant à la protection de l'environnement et de rappeler que plus de 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans chaque année, explique la directrice générale du centre, Sandy Baumgartner.

Peu importe si l'on se trouve ou pas près d'un océan, dit-elle, nos actions ont des conséquences sur l'environnement et les plans d'eau.

Une alternative aux pailles en plastique

La prochaine étape, explique Mme Baumgartner, sera de trouver un remplacement aux pailles en plastique utilisées par le centre.

C'est ce que fait depuis dimanche la propriétaire du magasin de bonbons Dessart Sweets, Shelley Patterson, qui a remplacé ses pailles de plastique par des pailles compostables ou réutilisables.

De plus, depuis 2015, le commerce ne vend plus de bouteilles d'eau et ne fournit plus de sacs en plastique à ses clients.

C’est important pour moi [...] car il faut cela commence quelque part. Je voulais essayer de faire une petite différence de mon côté. Shelley Patterson, propriétaire du magasin de bonbons Dessart Sweets

Se débarrasser des pailles en plastique semble aussi porter fruit pour le bar Leopold's Tavern, qui compte trois succursales à Regina.

Depuis novembre 2017, affirme-t-il sur Twitter, son initiative a permis d'éviter l'utilisation de 400 000 pailles en plastique.

Avec les informations de Raluca Tomulescu.