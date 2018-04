Le thermomètre pourrait indiquer plus de 20 degrés Celsius par endroit et accélérer la fonte du manteau neigeux. Il est plus épais qu’à l’habitude et certaines régions ont reçu beaucoup de précipitations.

« Dans l’intérieur sud, particulièrement dans le sud de l’Okanagan où les choses ont été difficiles dans la dernière semaine, il faut s’attendre à ce que ça empire avec la fonte des neiges », explique Dave Campbell, le chef du centre. Il souligne que ce pourrait être le cas pour les affluents de la rivière Okanagan et près de Vernon.

Les régions de Similkameen, Cariboo, Nicola et de Cache Creek sont aussi à risque d'inondations aux environs des petits affluents, selon lui.

Vers la fin de la semaine, de la pluie pourrait également aggraver la situation davantage, ajoute M. Campbell.