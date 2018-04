En plus d'une couverture web, télé, radio et sur Facebook, Radio-Canada a préparé des capsules vidéo, présenté des entrevues avec des personnes engagées dans le spectacle et servi d'agent de liaison entre le Francothon et le public.

Jusqu'au 28 avril, suivez le chiffre du jour et découvrez des statistiques qui vous aideront à voir le Francothon autrement.