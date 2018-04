« Conserver son sang-froid pour prendre les bonnes décisions », c’est ce qu'il a fallu faire pour répondre à l’accident, explique Luc Duval.

D'après lui, les hélicoptères-ambulances ont transporté quatre blessés dans un état critique de Nipawin à un hôpital de Saskatoon.

Même s'il ne travaillait pas le soir du drame, Luc Duval soutient qu’il est difficile de ne pas encore penser à cette tragédie

On est une très petite famille. Je pense que c’est dur pour les gars [ambulanciers] de Saskatoon et de Regina. Luc Duval, ambulancier à Saskatoon, STARS

M. Duval souligne que le métier d’ambulancier est un travail stressant qui nécessite une bonne gestion de soi : « Quand tu reçois un appel comme cela [celui des Broncos], ton adrénaline grimpe beaucoup, mais il faut que tu continues à garder ton sang-froid. »

Il déclare que même si les équipes d’intervention sont bien entraînées, une telle tragédie a forcément un impact psychologique pour les ambulanciers.

Selon lui, il est impossible d’être préparé mentalement à la « violence » des images d'un pareil accident, si ce n'est qu'avec l'expérience.