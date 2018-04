Je ne suis pas capable d'accepter qu'il ne soit plus là, parce que je ne comprends pas pourquoi il n'est plus là. L’un des grands-pères du bambin

Les deux grands-pères, qui étaient très proches de leur petit-fils, déplorent la longueur des délais. Depuis la mort du bambin en 2016, la situation est insoutenable.

« Vingt-deux mois d'enquête c'est trop long. Les seuls développements qu'on sait c'est qu’il y avait des possibilités d'accusation qui ont été rejetées par un procureur et les enquêteurs continuent leur travail. Parce qu'on est rendu à la période où on veut savoir et on doit savoir avant de perdre la tête », explique l’autre grand-père.

Rappelons que la ministre Lucie Charlebois avait réclamé une enquête à la suite de la mort du bambin. La DPJ avait d’ailleurs été sévèrement blâmée.

D’après le reportage de Frédéric Tremblay