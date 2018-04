Le Mouvement Desjardins et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) se sont entendus sur la mise en place d'un projet pilote qui devrait voir le jour dans près d'une demi-douzaine de municipalités où le dernier guichet automatique a été retiré par Desjardins.

« C'est le côté monétaire, explique le président de la FQM, Jacques Demers. Les gens nous disent que ce qui va leur manquer, c'est le papier. Tant qu'on n'est pas passé au numérique, on en a encore besoin. Ce qu'on présente, ce sont des guichets qui appartiendraient aux municipalités. »

En vertu du projet pilote, un guichet automatique sera installé par un fournisseur indépendant et Desjardins financera le tout, soit la location du guichet, son entretien et son opération de même que son alimentation en espèces.