Un texte de Louis Garneau

Cette première tranche d'une enveloppe totale de 900 000 $ sur trois ans, permettra d'installer la plateforme de recherche du Collège en Technologies de l'information et des communications (TIC).

La mise en place pourrait se réaliser d'ici l'été.

« On va commencer à structurer, on va commencer à embaucher, on va commencer à prendre contact avec nos entreprises, nos partenaires, à sensibiliser les gens qu'il y a une nouvelle expertise dans la région. »

Hussein Ibrahim, directeur du Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations du cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

J'insiste, pas seulement à Sept-Îles, mais dans l'ensemble de la région de la Côte-Nord. Hussein Ibrahim, directeur du Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations au Cégep de Sept-Îles

Selon lui, le cégep pourra ainsi élargir l'expertise des organismes déjà présents, tels l'Institut de maintenance industrielle, l'unité de recherche énergétique et la chaire de recherche en exploitation et maintenance ferroviaire.

« Ça va nous permettre d'aller chercher des ressources spécialisées [pour] compléter ce bassin de savoir de chercheurs, par l'ajout de nouvelles expertises. »

Les technologies de l'information et des communications pourraient favoriser la création de nouvelles entreprises en plus de soutenir l'évolution de celles déjà en place.