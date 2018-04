À la conférence pour la protection et la restauration côtière du détroit de Northumberland, les scientifiques avancent qu'il est trop tard pour arrêter l’augmentation du niveau de la mer.

Ils croient plutôt que l'heure est venue de s'adapter à la cette montée des eaux. Les experts en changements climatiques misent donc sur de nouvelles façons pour mieux développer les municipalités côtières du Nouveau-Brunswick.

« Il y a plusieurs infrastructures critiques. Des infrastructures municipales qui sont dans une zone à risque. Alors éventuellement ces infrastructures doivent être adaptées », explique Robert Capozi, spécialiste des changements climatiques au ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick.

Le scientifique Robert Capozi croit que la population est de plus en plus sensible à la question de la hausse de la mer puisque les inondations sont très fréquentes. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que certains bâtiments construits trop près de la mer devront être surélevés ou même déplacés.

Le regroupement de résidents saisonniers et permanents (SMETT), organisateur de la conférence, s’inquiète aussi de la contamination fécale des eaux côtières, de l’état des zones humides, des rivières et des ruisseaux de la baie de Shediac et du détroit de Northumberland.

« Maintenant, on a un mètre d’érosion par année sur les plages, sur les dunes. Et ça, c’était en 2006. Les prévisions actuelles sont que la mer va monter 15 mm par année », affirme le chargé de cours à l’Université de Moncton, Michael Chadwick.

Il assure qu’à Shediac, par exemple, l’eau a envahi toute une plage.

Selon le chargé de cours à l'Université de Moncton, Michael Chadwick, le niveau de la mer qui monte, comme à Shediac où cet endroit était une plage autrefois, est un enjeu crucial. Photo : Radio-Canada

Collaboration

Le spécialiste Robert Capozi soulève que cet ajustement aux changements climatiques exige une collaboration étroite avec les gouvernements et les municipalités.Il informe que Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé se sont embarqués dans un processus de deux ans.

« Il y aura des recommandations pour chaque municipalité pour qu’elle puisse s'adapter et qu’elle ait une plus grande résilience aux impacts futurs », indique-t-il.

D’ici 2020, un rapport sur une stratégie verte de ces trois municipalités devrait voir le jour.

D’après les informations d’Anaïs Brasier