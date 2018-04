Les jeux ont été serrés lors du 29e Festival théâtre jeunesse de l'Alberta qui s'est déroulé la fin de semaine dernière à Nordegg. Dans la catégorie des 7, 8 et 9e années, deux écoles qui participaient pour la première fois se sont le plus démarquées. Il s'agit des écoles Michaëlle-Jean et de la Rose sauvage. Dans la catégorie des 10, 11 et 12e années, c'est l'École Maurice-Lavallée qui a remporté le plus de prix.