Une rencontre était organisée aujourd'hui à ce sujet à Uashat entre des représentants du conseil de bande et du ministère des Affaires autochtones et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Conseiller à Uashat-Maliotenam, Jonathan St-Onge estime que le chef n'a pas assez consulté la communauté dans ce dossier.

Les Innus, tu vois, ils sont mécontents, car ils ne sont pas consultés. Jonathan St-Onge, conseiller au conseil de bande de Uashta-Maliotenam

Le conseiller Jonathan St-Onge. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Plusieurs personnes ont demandé qu'un référendum soit organisé dans l'éventualité qu'une entente de principe soit signée avec le gouvernement.

Les représentants du gouvernement et deux avocats du conseil de bande ont expliqué qu'il n'y avait pas d'entente pour le moment. Les avocats du conseil de bande ont affirmé que le conseil n'avait qu'un mandat de négocier.

Les négociations entre le Conseil de Uashat-Maliotenam et le gouvernement québécois pour la création d'une réserve aquatique permanente sur la rivière Moisie, près de Sept-Îles, ne font pas l'unanimité au sein de la communauté. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Des membres de la communauté de Matimekush-Lac John étaient également présents à la rencontre. Le conseil de bande de Matimekush-Lac-John ne fait pas partie des négociations avec le gouvernement du Québec.

Selon un membre de la communauté de Uashat-Maliotenam, George McKenzie, les Innus de Matimekush-Lac John devraient être intégrés aux négociations, car leurs ancêtres fréquentaient eux aussi la rivière Moisie.

En devenant réserve permanente aquatique, ça vient limiter la portée de l’exercice du droit de pêche des Innus descendants de la rivière Moisie qui inclut la bande de Schefferville. George McKenzie, Innu de Uashat-Maliotenam

George McKenzie Photo : Radio-Canada

Le ministère des Affaires autochtones n'a pas donné suite nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de François Robert