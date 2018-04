Un texte de Charles Beaudoin

Le Sherbrookois de 45 ans s'est entendu dimanche avec les Gulls de San Diego, le club-école des Duck d'Anaheim dans la Ligue américaine de hockey (AHL), sur une prolongation de contrat d'un an.

Depuis la saison 2016-2017, Labbé offre ses services à raison de 14 jours par mois à la formation californienne pour contribuer au développement des espoirs des Ducks devant le filet.

« Ça convenait à mes attentes et j'étais bien content. J'aime mieux signer des contrats d'un an, comme ça tu n'as pas le sentiment d'avoir des menottes, souligne-t-il. Si quelque chose de mieux se présente ailleurs, tu n'es pas lié à une équipe pendant deux ou trois ans. »

Pour l'instant, j'adore ça là-bas et j'adore les gens avec qui je travaille. Jean-François Labbé

Fort d'une fiche de 202 victoires en 420 matchs dans la AHL et de deux championnats de la Coupe Calder, le membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey ne cache cependant pas lorgner vers la grande ligue.

« Mon but, c'est d'être entraîneur des gardiens de but dans la ligue nationale un jour, mais ce n'est pas parce que j'ai joué 17 ans chez les professionnels que je me sens prêt à l'être, nuance Jean-François Labbé. Ce sont deux choses complètement différentes et pour le moment, j'apprends. Quand l'appel va venir, je vais être prêt. »