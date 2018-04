Ce montant s’ajoute à celui de 889 000 $ distribué à des projets de l’est du Bas-Saint-Laurent, annoncé la semaine dernière.

Cette fois, un montant de 500 000 $ ira, entre autres, au démarrage de la nouvelle entreprise de technologie Premier Tech Digital, dont la mission sera d'offrir des produits et services visant à aider le virage numérique des entreprises de la région.

Le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires recevra aussi 400 000 $, ce qui permettra l’embauche de deux personnes.

La présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC du Témiscouata, Guylaine Sirois, explique que le FARR est une ressource supplémentaire pour les organisations et les entrepreneurs qui ne réussissent pas à répondre aux critères des différents programmes de financement des ministères.

Ces argents-là, si on ne les avait pas, il y a des projets qui ne partiraient pas. Guylaine Sirois, présidente du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC du Témiscouata

Les organisations qui reçoivent du financement sont choisies par le comité d’analyse du FARR formé, selon Mme Sirois, par des préfets, des maires, le ministre régional et des gens de la société civile.

Les projets doivent répondre à certains critères, comme favoriser la protection de l’environnement, l’entrepreneuriat, la vitalité des communautés rurales et le leadership.

Dans ce cadre, le parc linéaire du Petit-Témis, le parc du Mont-Saint-Mathieu et le Centre touristique Tête-du-lac Pohénégamook recevront 250 000 $ chacun.

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est touchera 147 500 $ pour rénover et aménager son bâtiment, et la Société Duvetnor, 150 000 $ pour un projet d’étude sur l’aménagement de l’entrée du bassin de la marina de Rivière-du-Loup.

Enfin, l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup recevra 35 890 $ pour organiser le Congrès Bienvenue Québec, l’Association forestière bas-laurentienne recevra 22 665 $ pour actualiser son atelier sur les métiers forestiers et l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean recevra 44 000 $ pour mettre en valeur et préserver l'attrait des plans d’eau intérieurs du Bas-Saint-Laurent.