Un texte de Pierre Verrière

C'est le 23 janvier 2018 dans l'École Robert H. Smith de Winnipeg, dans un gymnase rempli d'enfants, à l'heure du dîner, que moi et 31 autres personnes de 13 pays différents, avons prêté notre serment de citoyenneté canadienne. En plus d'être citoyen français, je suis ainsi devenu citoyen canadien.

Lorsque j'ai posé le pied au Canada pour la première fois le 3 mars 2011, la perspective d'obtenir ma citoyenneté n'était encore qu'un lointain projet. Tout au plus une possibilité qui allait s'offrir à moi si toutefois je trouvais en toute légalité un moyen de rester assez longtemps dans le pays pour en faire la demande.

C'est exactement à mes premiers pas au Canada et au chemin parcouru que j'ai pensé, en marchant solennellement dans les couloirs de l'école, au son de la cornemuse, jusqu'au gymnase où s'est tenue la cérémonie.

J'y ai aussi pensé en écoutant la juge faire son discours, assis sur ma chaise de classe, face à un parterre d'enfants sages, de professeurs et de gens venus accompagner un proche. Moi qui avais eu tant de peine à répondre aux questions de mes amis qui me pressaient pour savoir ce que je ressentais à l'idée de devenir canadien, tout d'un coup j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait.

« Vous êtes membre à part entière de la famille canadienne », a déclaré la juge en français, ajoutant que ce pays « me voulait » et qu'il était heureux que je l'ai choisi. À ce moment précis, les années à attendre et les démarches entreprises pour obtenir ma citoyenneté ont pris tout leur sens. À partir de maintenant, j'allais faire partie intégrante du projet de société qu'est le Canada. Je ne suis plus seulement un Français vivant au Canada, mais un Canadien à part entière, d'origine française.

J'ai aussi pensé aux personnes assises à côté de moi, dont certaines avaient peut-être dû quitter leur pays dans des conditions difficiles, parfois en risquant leur vie ou pour fuir la violence. Pour ces personnes, l'obtention de la citoyenneté canadienne représente la première étape d'une nouvelle vie.

Certaines personnes n'avaient pas la liberté de voyager avant de devenir canadiennes. Étant également français, je ne me comparerai jamais à ces personnes, car cela n’a jamais été ma réalité.

Pourtant ce jour-là, j'ai senti effectivement que nous étions dans la même famille. Nous avions une identité en commun, notre toute nouvelle identité canadienne.