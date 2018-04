La journaliste Camille Peaker, jouée par Amy Adams, revient dans sa ville natale du Missouri pour enquêter sur les meurtres de deux fillettes. Comme le montrent les premières images de la série, ce retour au bercail est source de mystère et d’angoisse pour l’héroïne, fragile psychologiquement et confrontée notamment à sa mère.

Cette dernière est interprétée par Patricia Clarkson, connue pour un autre rôle maternel, soit dans Six pieds sous terre (Six Feet Under).

« Maman dit qu’elle a vu un fantôme. Je n’ai pas peur d’eux, les fantômes. Et toi? », entend-on notamment dire la petite sœur de Camille Peaker.

Basée sur un roman de Gillian Flynn (auteure du succès Gone Girl), Sharp Objects comptera huit épisodes, tous réalisés par Jean-Marc Vallée.

Très occupé par cette nouvelle série, le Québécois a dû renoncer à la réalisation de la deuxième saison de Big Little Lies, qui lui a notamment valu un prix Emmy. Il demeure toutefois au sein de l'équipe de la série, en tant que producteur.