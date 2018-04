Un texte de Kevin Sweet

Dans une lettre ouverte qu'ils cosignent lundi, la présidente du conseil d'administration de l'institution, Françoise Lyon, et son directeur général Marc Mayer, semblent mettre de l'eau dans leur vin, près d'une semaine après que M. Mayer ait affirmé vouloir faire cavalier seul quant à l'acquisition d'un tableau du peintre français Jacques-Louis David.

Notre offre n’a aucunement pour but d’empêcher les musées québécois d’acheter l’oeuvre. Nous ne nous engageons pas non plus dans une course aux enchères. Marc Mayer, directeur général, et Françoise Lyon, présidente du conseil d'administration du MBAC

Mme Lyon et M. Mayer indiquent donc qu’ils attendront de voir si le Musée de la civilisation de Québec (MCQ) et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), deux autres institutions intéressées par le tableau de David, parviennent à trouver la somme nécessaire « avant d’entamer d’autres processus en vue d’acquérir le tableau », peut-on lire dans cette lettre.

La Fabrique Notre-Dame de Québec, propriétaire de l'oeuvre, demande 6,3 millions de dollars canadiens pour l'oeuvre.

Advenant que les deux musées québécois ne trouvent pas le financement avant la date butoir du 11 juin, le MBAC se dit ouvert à l’acquérir et à le prêter.

« Nous envisageons avec plaisir l’idée de mettre sur pied des ententes de prêts à long terme avec des musées du Québec », font valoir les deux signataires de la lettre ouverte.

La vente du Chagall réexaminée

Ces derniers mentionnent aussi que le conseil d'administration du MBAC a « réexaminé » sa décision de vendre aux enchères La tour Eiffel de Marc Chagall le 15 mai prochain à New York. Sa vente aura cependant bel et bien lieu à la suite d’une « décision mûrement réfléchie », précisent Mme Lyon et M. Mayer.

Les pratiques d’aliénation varient d’un grand musée à l’autre, mais il n’est pas rare d’y recourir en Amérique du Nord pour générer des fonds permettant de constituer des collections d’art toujours plus solides et plus pertinentes. Marc Mayer, directeur général, et Françoise Lyon, présidente du conseil d'adminsitration du MBAC

Pour l'heure, toutes les parties sont en attente de voir si l'oeuvre obtiendra une désignation patrimoniale tel que demandé par la ministre de la Culture du Québec, Marie Montpetit. Dans ce cas, le Saint Jérôme pourrait être vendu à un acheteur de l'extérieur de la province, mais ne pourrait pas quitter le Québec.