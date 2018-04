En point de presse un peu avant le chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yuen, et le maire John Tory, qui ont confirmé le nombre de victimes, 9 morts et 16 blessés, M. Goodale avait indiqué qu’il ne pouvait en dire davantage sur cet événement et que ce serait aux corps de police impliqués dans l’enquête, la police de Toronto ainsi que la GRC et la police provinciale ontarienne, à le faire.

Le ministre Goodale a précisé qu’il n’était pas en mesure de dire si l'événement pouvait être considéré comme une attaque terroriste.

Dans le tweet en anglais qu'il a écrit un peu plus tard pour saluer le travail des policiers torontois et des premiers répondants, il a parlé d'une « attaque horrible ». Mais son équipe a par la suite précisé que ces mots ont été utilisés pour indiquer l'ampleur de la violence, non pas dans le sens d'une attaque terroriste. Il ne les avait pas utilisés dans son gazouillis sur le même thème en français.

Par ailleurs, Ralph Goodale, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Christya Freeland, députée de la région de Toronto, ont tous les deux offert leurs condoléances aux familles.

« Je peux vous dire que ça me touche et que mes pensées vont vers les victimes et leurs proches », a déclaré M. Goodale.

« Nos cœurs sont alourdis par les événements. […] C’est un moment fort triste », a affirmé de son côté Mme Freeland.

« C’est une situation très tragique », a pour sa part déploré la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, indiquant qu’elle était en contact avec la mairie torontoise et le gouvernement fédéral.

À la Chambre des communes

Plus tôt, lors de la période de questions aux Communes, le premier ministre Trudeau ainsi que les partis d’opposition ont aussi tous offert leurs sympathies aux victimes et à leurs familles.

Alors que les partis d’opposition ont dit attendre avec intérêt les développements de l’enquête, Justin Trudeau a indiqué qu’il allait tenir le pays informé.

Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d’en apprendre plus sur ce qui s’est passé, et nous tiendrons les Canadiens au courant. Le premier ministre Justin Trudeau

L’événement a aussi eu des échos au Québec. Sur Twitter, le premier ministre Philippe Couillard a souhaité exprimer sa solidarité envers Toronto.

Je viens de parler à @Kathleen_Wynne. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. Exprimons notre solidarité envers #Toronto. — Philippe Couillard (@phcouillard) 23 avril 2018

Les chefs du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec, Jean-François Lisée et François Legault, ont fait de même, affirmant tous les deux être « de tout cœur » avec les Torontois.