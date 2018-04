Un texte de Pierre Cotton avec la collaboration de Joane Bérubé



Une récente étude et un examen par ultrason de la structure métallique confirment que les ponts ferroviaires de Cascapédia-Saint-Jules sont en assez bon état pour permettre à la Société de chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) de hausser le nombre de wagons destinés au transport du ciment de Port-Daniel-Gascons.

Le ministère des Transports du Québec a en effet autorisé le passage de seulement 10 wagons de ciment par semaine craignant que deux ponts plus que centenaires ne puissent pas supporter les charges.

Cette nouvelle étude démontrerait au contraire que ces ponts peuvent soutenir le passage de 25 wagons par semaine. Le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé, indique que l’inspection a permis de rassurer les gens du ministère.

Cimenterie de Ciment McInnis à Port-Daniel-Gascons Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Un centre de transbordement à Nouvelle

Ciment McInnis souhaite utiliser 40 wagons par semaine, ce qui obligera tout de même la Société du chemin de fer à aménager un système de transbordement à Nouvelle.

En plus des wagons, des camions provenant de Port-Daniel-Gascons iront aussi décharger du ciment à Nouvelle, précise le directeur général Luc Lévesque. « On va les [NDLR les wagons] charger moins. On va terminer les chargements à Nouvelle, donc les wagons vont être moins chargés et le pont ne sera plus sollicité en surcharge comme il l'est actuellement. On va pouvoir passer les wagons qu'on veut et il n’y aura plus de restrictions », précise M. Lévesque.

Certains travaux mineurs seront réalisés sur les ponts ferroviaires de Cascapédia-Saint-Jules d'ici leur remplacement prévu dans deux ou trois ans. D’ici là, les deux ponts devront être inspectés chaque semaine.