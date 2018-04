Les syndicats de copropriétaires les amènent de plus en plus devant les tribunaux lorsqu'ils ne respectent pas les règlements de leur immeuble et qu'ils tentent de tirer des profits en louant leur logement.

Une femme de North Vancouver s’est ainsi retrouvée devant les tribunaux l’an dernier parce qu’elle louait sa grande maison en rangée à des groupes de 10 à 20 personnes par soir.

Emily Yu offrait aussi un service de garde de chiens.

Des voisins se sont inquiétés du risque d’incendie, du désordre, des fumeurs à l’extérieur, du nombre d’inconnus et de la menace de puces de lits. Le syndicat des copropriétaires a également fourni des preuves que Mme Yu publicisait un service de garde de chiens à court et long terme et de promenade de chien.

Dossiers devant les tribunaux : Un propriétaire s’est défendu en disant qu’il ne louait pas sa chambre, mais qu’il offrait plutôt des permis pour son usage.

Une photographie d’une quinzaine de paires de souliers d’hommes à l’extérieur de l’entrée d’un condominium a été présentée comme preuve que le propriétaire se servait de son logement comme d’une auberge.

Dans les deux cas, le Tribunal de la résolution civile de Colombie-Britannique a tranché en faveur du syndicat des copropriétaires dans sa lutte pour prévenir la location de logements par l’entremise d’Airbnb et le tribunal a imposé des amendes aux propriétaires fautifs.

Réglementation

Des affiches indiquent clairement à l'entrée d'immeubles de Vancouver que la location temporaire Airbnb, VRBO ou autres n'est pas permise. Photo : Facebook

Avec les nouveaux règlements municipaux de la Ville de Vancouver et les tribunaux qui se rangent du côté des syndicats de copropriétaires, il sera de plus en plus difficile pour les propriétaires de copropriétés de louer leurs logements à court terme, affirme l’avocat Paul Mendes.

À moins que votre syndicat de copropriétaires n’autorise la location sur Airbnb, même sans une interdiction claire, je crois que les syndicats vont sévir et les propriétaires vont être perdants. Paul Mendes, avocat spécialisé dans les disputes de copropriétés

Lutte juridique

Alors que l’étau se resserre autour de la location à court terme, Emily Yu continue de se battre. Sa maison ne semble plus être offerte sur Airbnb, mais elle a porté en appel son jugement en Cour suprême de la Colombie-Britannique.

La propriétaire affirme qu’elle est une victime et que ses voisins ont violé ses droits garantis par la Charte des droits et libertés.

Je ne peux profiter de ma propriété, alors qu’ils [voisins] continuent d’épier ma propriété, d’en prendre des photos, de questionner mes locataires, de me harceler. Emily Yu

D’après des informations de Jason Proctor