Un texte de Andréanne Plante

Samedi 21 avril, 8 h 12. Je suis réveillée depuis un moment, mais je suis peu motivée à sortir du lit. Normal pour un samedi matin, direz-vous, mais c’est surtout en raison de mes cuisses qui semblent peser une tonne et de mes épaules endolories que j’hésite à faire quelque mouvement que ce soit.

La veille, c’était notre premier entraînement pour le Défi kayak. Bien honnêtement, l’engouement est encore très présent, mais j’appréhende la suite. Le programme d’entraînement est imposant. Bien qu’il soit très bien expliqué et qu’il offre même une grande flexibilité, je n’avais pas réalisé la grande charge de travail que cela représentait. En ce moment, ma plus grande crainte, c’est de perdre la motivation en chemin. Tout ça m’apparaît comme une montagne au sommet inatteignable.

Samedi 21 avril, 8 h 37. Je me lève enfin. Étirements douloureux. Inspiration, expiration. Petit sourire en coin. Sentiment d’accomplissement. Fierté d’avoir franchi cette première étape. J’imagine que je dois y aller une journée à la fois, un exercice à la fois. Et que plus les semaines avanceront, plus je me sentirai à la hauteur. Je tenterai d’être patiente et indulgente envers moi-même. Surtout, éviter la comparaison. À chacun son rythme.

Maintenant, je vais profiter un peu du printemps. J’imagine que la marche, ça compte comme un entraînement? Et la crème glacée fait partie d’un régime équilibré, non?

Je tiens sincèrement à remercier Jade Cyr, kinésiologue spécialisée dans la pratique du kayak de compétition, qui a pris le temps de bien nous expliquer les bases d’un bon entraînement. Une capsule relatant notre première expérience sera d’ailleurs en ligne sous peu. Restez à l’affût!