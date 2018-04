Dans un communiqué, l’organisme souligne que malgré les températures plus douces des prochains jours, la partie plus au nord des bassins hydrologiques est encore très saturée de neige.

« Les niveaux d’eau et le courant sont déjà élevés en raison de la fonte rapide de la neige et du temps plus chaud dans la région du Grand Sudbury », lit-on dans le communiqué.

L’Office de protection de la nature suggère aux propriétaires riverains et à ceux qui habitent des terres basses de surveiller une crue soudaine des eaux.