Selon le gouvernement provincial, le projet de loi 126 fournira un moyen d'aider à faire progresser les principaux intérêts économiques de la Saskatchewan, y compris les emplois, les investissements, les revenus de l'industrie et les activités dans le secteur pétrolier.

La ministre provinciale de l'Énergie et des Ressources, Bronwyn Eyre, a affirmé que le projet de loi créera le cadre législatif nécessaire pour optimiser la valeur des produits pétroliers, gaziers et pétroliers raffinés de la Saskatchewan.

Le projet de loi établit un processus d'obtention de permis pour les particuliers ou les sociétés qui cherchent à exporter de tels produits à l'extérieur de la province.

L'intention de cette nouvelle loi est similaire à celle d'une loi récemment adoptée par le gouvernement de l'Alberta.

Notre gouvernement défendra toujours les intérêts de la Saskatchewan et défendra les personnes et les entreprises qui dépendent de notre industrie pétrolière et gazière. Bronwyn Eyre, ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan.

Une inaction critiquée

Selon le gouvernement de la Saskatchewan, le projet de loi 126 répond à l'inaction du gouvernement fédéral pour affirmer son pouvoir de compétence afin de s'assurer que le projet d'expansion de Trans Mountain se poursuive.

Le gouvernement du premier ministre Scott Moe affirme que le pipeline Trans Mountain permettra d'injecter des milliards de dollars dans l'économie canadienne.

Selon lui, l'impasse dans laquelle se trouve actuellement l'expansion du pipeline est due au fait qu'au cours des 18 mois qui ont suivi l'approbation du projet par le gouvernement fédéral, celui a échoué dans son rôle de faire sorte que le projet aille de l'avant.

Bronwyn Eyre a déclaré que le gouvernement provincial considère le projet de loi 126 comme un dernier recours qui ne sera utilisé que si le pipeline Trans Mountain continue d'être bloqué par l'obstruction provinciale et l'inaction fédérale et si le gouvernement de l'Alberta va de l’avant avec sa législation similaire.

Le gouvernement fédéral doit veiller à ce que son autorité constitutionnelle soit respectée et à ce que le pipeline Trans Mountain soit construit. Bronwyn Eyre, ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan.

Une industrie menacée

Selon la ministre de l'Énergie, l'accès aux marchés étrangers est essentiel pour obtenir le prix mondial du pétrole brut canadien et pour mettre fin au déséquilibre actuel entre l'offre et la demande.

Mme Eyre a déclaré que les pipelines sont reconnus comme la méthode de transport de gros volumes de pétrole brut la plus efficace et la plus sûre.

Le gouvernement de la Saskatchewan est convaincu que les pipelines agréés et correctement réglementés par le gouvernement fédéral peuvent être construits et exploités de manière à protéger à la fois l'environnement, la santé et la sécurité du public.

La Saskatchewan est le deuxième producteur de pétrole au Canada. L'industrie pétrolière et gazière représente environ 15 % du produit intérieur brut de la province, avec une production combinée de pétrole et de gaz estimée à 9,2 milliards de dollars en 2017.

Selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers, l'industrie pétrolière et gazière soutient 500 000 emplois au Canada.