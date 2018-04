Ce dernier est aussi le coordonnateur des mesures d'urgence et l'agent de santé et de sécurité de la communauté. Il est pompier bénévole depuis 30 ans et chef des pompiers depuis 12 ans. Mardi, le conseil municipal a voté à quatre voix contre une pour le congédier.

« Le Service d'incendie estime qu'il n'a rien fait de mal et qu'il n'aurait pas dû être renvoyé », a déclaré le chef adjoint, Wolf Kraft.

Les pompiers bénévoles, qui s'accupent des incendies et des problèmes médicaux, dans les municipalités rurales de Victoria Beach et d'Alexander, ont menacé de quitter leurs postes si Brad Patzer n'était pas réintégré dans ses fonctions, mardi matin.

Environ 200 personnes ont participé à une réunion d'urgence, dimanche, dans le but de faire pression sur la municipalité rurale afin qu'elle revienne sur sa décision. Wolf Kraft affirme que le préfet et les cinq membres du conseil y ont été invités, mais qu'aucun d'entre eux ne s’est déplacé.

Dans une déclaration publiée sur le site Internet de la municipalité rurale, le préfet de Victoria Beach, Brian Hodgson, a déclaré que Brad Patzer avait été congédié à la suite d'un conflit.

« Pendant plusieurs mois, M. Patzer a refusé de communiquer avec la Municipalité de la façon qui est attendue d'un employé chargé de tâches aussi importantes », indique le communiqué.

M. Hodgson a indiqué que les autorités avaient tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de contacter M. Patzer et de résoudre les problèmes, mais leurs efforts avaient été ignorés.

Wolf Kraft affirme avoir tenté à au moins cinq reprises de réunir le conseil municipal pour discuter des problèmes, mais ses membres ont refusé.

Les 22 membres du Service des incendies de Victoria Beach décideront lundi soir s’ils quittent leurs fonctions.

Le ministre des Relations avec les municipalités, Jeff Wharton, affirme qu’il surveille la situation de près.

Un chef très apprécié

Une habitante de la municipalité rurale d'Alexander, Tiffanie Lauze, apporte son soutien à la cause des pompiers bénévoles.

« Ils doivent soutenir leur chef », affirme-t-elle.

« C'est la seule façon de le voir réintégré dans son poste et c'est au fond ce que nous voulons », ajoute-t-elle.

Nous voulons le voir revenir parce qu'il est phénoménal. Tiffanie Lauze, habitante de la municipalité rurale d'Alexandre

Lise Bourassa, une habitante de Victoria Beach qui a assisté à la réunion, comprend mal pourquoi le chef a perdu son emploi.

« Personne ne répond à nos questions. Tout le monde se demande encore pourquoi c'est arrivé », affirme Mme Bourassa.

« Brad était respecté et aimé dans la communauté. Il est très responsable. Les autres pompiers des autres municipalités le respectaient aussi », indique-t-elle.

Lise Bourassa s’inquiète de voir les pompiers démissionner. Elle croit que les dangers sont encore plus grands cette année à cause du printemps sec. Elle craint que le temps de réponse ne toxiqus’allonge si un incendie devait se déclarer.

L’ancien préfet de la municipalité rurale de Victoria Beach de 2000 à 2010, Tom Farrell, demande que le ministre Jeff Wharton enquête sur les relations malsaines entre le conseil municipal de Victoria Beach et ses employés.