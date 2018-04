C’est une première dans les annales pénales de la Colombie-Britannique. Jason Soprovich, de West Vancouver, en instance de divorce devant la Cour suprême provinciale a demandé à cette dernière de considérer le ralentissement du marché immobilier et de réduire la pension alimentaire qui lui sera imposée à long terme. Sa compagnie, Jason Soprovich Realty inc., a rapporté un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars pour les sept dernières années.

Or, selon son avocat, il importe de considérer que le marché est au ralenti et que les recettes à venir risquent de ne pas refléter celles du passé.

Il serait dévastateur pour moi de payer une pension basée sur mon revenu net des trois dernières années. Jason Soprovich

Selon le plaignant, c’est la nouvelle taxe imposée aux acheteurs étrangers, des règlements hypothécaires plus sévères et la hausse des taux d’intérêt qui sont la cause de cette baisse de revenu probable.

M. Soprovich a été marié pendant 17 ans à Monica Thiessen avant leur séparation, l’automne dernier. Le couple et leurs enfants avaient un style de vie luxueux. Ils appartenaient à des clubs sélects, les enfants fréquentant des écoles privées, et la famille faisant des voyages à l’étranger chaque année.

J’accepte que le plaignant ait des raisons d’être pessimiste au sujet du marché immobilier actuel, mais il est raisonnable de penser que cette situation se reflète déjà dans ses revenus. Juge Leslie Murr, Cour suprême de la Colombie-Britannique

Dans son jugement, la juge Leslie a donc basé le montant de cette pension mensuelle de 35 000 $ sur les revenus des dernières années, sans considérer de réduction en fonction des pertes possibles au cours des prochaines années.