Un texte de Marie-Lise Mormina

Comme bien d’autres avant lui, Alain Guenou a traversé des continents pour sa foi. Aujourd’hui bien établi dans le village de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba, où il est le prêtre de la paroisse, son déménagement dans la prairie canadienne remonte à 2013. Il s’en souvient comme si c’était hier.

Venu du Ghana, en Afrique, il est arrivé le 5 mars par une température extérieure de -40 degrés Celsius. Il ne pensait pas survivre, dit-il à la blague. Des amis en Afrique lui ont raconté quelques rumeurs à propos du froid, dont une qui le fait encore sourire :

On m’a dit : quand on jette du café dans les airs, il gèle [avant de retomber]. Alain Guenou, prêtre à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

L’intégration d'Alain Guenou a été facilitée par des programmes de l’archidiocèse de Saint-Boniface ainsi que par le soutien des communautés qu’il a visitées.

Le prêtre Alain Guenou de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes Photo : Radio-Canada/Justin Fraser

Recruter à l'étranger

Le manque de vocations n'est pas un phénomene nouveau dans l'Église catholique. Au Manitoba, au cours des ans, le vieillissement des prêtres et l'absence de recrues ont entraîné, en milieu rural en paticulier, la fermeture graduelle de paroisses autrefois prospères. Des certains cas, les églises se sont vidées faute de prêtres pour les animer.

Le prêtre Alain Guenou pratique un rite liturgique chrétien lors d'une messe. Photo : Radio-Canada/Justin Fraser

Pour maintenir ses paroisses en vie, le diocèse s'est tourné vers des pays où on entend davantage l'appel des vocations. Il y recrute des prêtres francophones, bilingues ou francophiles.

Monseigneur Albert LeGatt, de l'archidiocèse de Saint-Boniface, explique que ces nouveaux prêtres sont pris en charge par une gestionnaire des ressources humaines. Elle les aide avec les démarches logistiques d’un nouvel arrivant, telles que l'obtention d'un permis de conduire manitobain et d'une carte de Santé Manitoba.

Mais il y a plus, explique l'archevêque : les nouveaux prêtres bénéficient aussi d'un accompagnement qui les aide à s'adapter à leur nouveau milieu de vie.

Cette première année d’accueil peut coûter de 10 000 à 15 000 $ au diocèse, sans compter le salaire versé au prêtre, précise Mgr LeGatt.

Alain Guenou raconte ainsi qu'à son arrivée, il a été jumelé à un prêtre senior qui l’a aidé à comprendre le fonctionnement du diocèse, apprendre le mode de vie, les codes sociaux et la culture.

Il compare cette première année à une oeuvre en travail, guidée par un maître, pour se modeler aux valeurs et au fonctionnement du pays.

C’est comme de l’argile dans les mains d’un artiste. Alain Guenou, prêtre à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

Même avec tous ces appuis, ce n’est pas toujours facile, mentionne Alain Guenou. En plus de l'acculturation, il y a aussi la solitude. Au Ghana, après une messe, les gens se rassemblent, mangent et discutent, dit-il, alors qu’ici, tout le monde rentre chez soi.

Le problème de la langue

Le français est souvent à travailler et à perfectionner pour bien des prêtres venus de l’extérieur. Les accents et les expressions peuvent poser des embûches à la compréhension des messes. C’était le cas pour Alain Guenou, qui dit avoir mis beaucoup de temps pour améliorer son français.

Les paroissiens lors de la messe du dimanche à Notre-Dame-de-Lourdes Photo : Radio-Canada/Justin Fraser

Mgr LeGatt en convient, il arrive aussi que la venue d’un prêtre non manitobain cause quelques frictions. C’est souvent le cas dans une communauté qui vit cette situation pour la première fois et c’est pourquoi, explique-t-il, des efforts sont investis.

Il y a des gens, s’ils n’ont jamais vraiment eu à faire avec des gens d’un autre pays, des fois, il y a des esprits plus fermés. Monseigneur Albert LeGatt, diocèse de Saint-Boniface.

Mais ces situations ne sont pas la norme, affirme l'archevêque, qui préfère voir cette arrivée de prêtres internationaux comme un enrichissement mutuel.

Quant à Alain Guenou, il se dit très reconnaissant pour l’accueil et le soutien qu’il a reçus. Sa venue était très attendue à Notre-Dame-de-Lourdes, une paroisse qui était sans prêtre depuis plusieurs mois.