Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Cette initiative permet de récupérer des aliments périssables, dont de la viande, dans 20 supermarchés de la région, alors qu'une douzaine d'entre eux participaient à la première phase de déploiement de l'initiative.

Ces aliments sont ensuite remis à des personnes dans le besoin ou encore transformés à la banque alimentaire.

Selon les responsables du programme, cette initiative offre une solution gagnant-gagnant, alors que les demandes d'aide alimentaire sont à la hausse dans la région, avec plus de 28 000 demandes chaque mois.

Pour les personne qui ont un chèque d'aide sociale, ce n'est pas possible de payer le loyer, de se nourrir, de se vêtir correctement, alors c'est clair que c'est l'épicerie, au bout de la ligne, qui écope. Là, je pense qu'on va vraiment aider à la santé des personnes, au stress. Martine Dion, directrice générale de la Ressourcerie Bernard-Hamel

Les supermarchés ont tout à gagner en participant à ce programme. « On sauve des coûts au niveau des levées de compacteurs et de l'enfouissement qu'on n'a pas à faire. À part ça, il n'y a aucun impact. Ça fait juste plaisir de donner. Avant, le stock s'en allait aux vidanges, donc ça ne peut pas avoir un impact financier sur un magasin », affirme Nicolas Pichette, propriétaire du Provigo Évain.

Sensibiliser le gouvernement

La directrice générale des Banques alimentaires du Québec, Annie Gauvin, ajoute qu'au-delà du déploiement du programme, son organisme entame un plaidoyer auprès du gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des personnes à faible revenu.

« Ce qu'il faut porter à l'attention, c'est qu'il y a des mesures sociales qui sont à regarder avec attention au niveau du revenu. Il y a quand même des choses qui ont été faites dernièrement avec l'assurance d'un revenu pour certaines personnes, mais il reste des gens qui ont des besoins. Il y a tout un réseau, toute une organisation qui est là autour, qui peut venir en aide à ces gens-là de façon pertinente et percutante. Je pense qu'il [le gouvernement] devrait porter une oreille attentive au réseau des banques alimentaires et des moissons », déclare-t-elle.

Le programme de récupération en supermarché s'étend au reste de la région. Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

La région se mobilise elle aussi pour faire passer le message auprès du gouvernement. « Avec Banques Alimentaires Québec, on est assez présent à plusieurs tables qui sont nationales ou régionales. Le message se passe à ces tables-là », estime Martine Dion.

La Table d'action contre la pauvreté a lancé le mouvement Laissez les pauvres gagner leur vie. « Arrêtez de couper quelqu'un aussitôt qu'il va faire 100 ou 200 $ de plus, laissez-le travailler. Laissez-le conserver son argent jusqu'à la limite du salaire minimum ou du panier de consommation et après ça, on coupera le chèque. Là, il y a vraiment le contraire d'un incitatif à aller travailler », fait valoir Martine Dion.