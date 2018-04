C'est ce qu'a déclaré Peter Yuen, vice-chef de la Police de Toronto, en conférence de presse. Aucun motif n'a encore été évoqué par la police.

La fourgonnette blanche, un véhicule de location, a happé sa première victime près de l'intersection de l'avenue Finch et s'est dirigée à pleine vitesse en direction sud, sur la rue Yonge. Selon certains témoins, le chauffeur du véhicule aurait frappé plusieurs piétons dans la rue et sur les trottoirs sur environ trois kilomètres avant d'arrêter sa course sur l'avenue Poyntz, tout près de la rue Yonge.

Un enquêteur sur les lieux où une fourgonnette a foncé sur des piétons happant mortellement plusieurs personnes. Photo : Reuters/Chris Donovan

Une vidéo montre l'arrestation d'un suspect ainsi que la fourgonnette de location blanche, peu de temps après le drame. Celle-ci a été publiée sur Twitter. Le véhicule était toujours au même endroit à 16 h 30.

Deux personnes tentent de se réconforter après les événements qui se sont produits lundi sur la rue Yonge, à Toronto. Le chauffeur d'un véhicule aurait frappé plusieurs piétons dans la rue et sur les trottoirs. Photo : Reuters/Carlo Allegri

La rue Yonge est présentement fermée entre Sheppard et Finch. Le métro entre les stations Sheppard-Yonge et Finch est aussi fermé.

Dix patients, tous des adultes, ont été transportés à l'Hôpital Sunnybrook, qui a déclaré un « code orange », pour se préparer pour l'arrivée de nombreux blessés.

Le Dr Dan Cass de l'Hôpital Sunnybrook Photo : Radio-Canada

En fin d'après-midi, le Dr Dan Cass, vice-président de l'établissement, a précisé que le décès de deux d'entre eux avait été constaté à leur arrivée. Cinq sont toujours dans un état critique et trois, dans un état grave.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré en conférence de presse que les Torontois « reçoivent l'admiration du monde entier grâce à notre inclusivité. [...] Nous sommes unis. »

M. Tory a aussi demandé à ce que les gens évitent la région.