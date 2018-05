Un texte de Danielle Kadjo



L'événement annuel célèbre le talent des artistes de partout au Canada. Jessica Burnett qui s'est fait connaître par Instagram repousse les limites aussi bien au national qu'à l'international.

« C’est une fierté pour moi de pouvoir montrer ce que la Saskatchewan a à offrir. » C’est en ces termes que Jessica décrit le sentiment qui l’anime à l'approche de cet événement d’envergure nationale.

C'est important pour moi parce que j'ai travaillé vraiment fort pour y arriver. Jessica Burnett, artiste saskatchewanaise.

La jeune auteure-compositrice et interprète de 26 ans est connue sur la scène musicale sous le nom d’artiste LOA et décrit sa musique comme étant un mélange de « new wave » et de R'n'B.

L'artiste se rendra à Toronto en compagnie de son équipe composée de six autres personnes.

« Des événements comme celui-ci sont importants pour les artistes du Canada. C’est une occasion en or de rencontrer les gens de l’industrie », a-t-elle attesté.

Jessica Burnett. Photo : Jessica Burnett

La Saskatchewan : ma fierté

Jessica a expliqué qu'elle a participé à l'événement, une première fois, en 2017. Pour elle, il s'agit d'une nouvelle occasion de célébrer la Saskatchewan et les Prairies.

« De nombreux artistes talentueux, issus de la province, se battent chaque jour, sans nécessairement sortir de l'ombre », a-t-elle déploré.

À travers ma musique, je veux montrer au monde ce qui se passe ici à Regina et en Saskatchewan. Jessica Burnett, artiste saskatchewanaise.

Jessica Burnett. Photo : Jessica Burnett

Découverte grâce à Instagram

La jeune femme explique qu'elle a été repérée par d'autres artistes grâce à son compte Instagram.

« Je voulais chanter, mais je ne savais pas comment faire pour avancer dans cette direction, alors je publiais souvent des reprises de chansons d'artistes. En 2015, un artiste m'a approché et m'a demandé si je voulais faire quelques accords avec lui. »

C'est comme cela que j'ai commencé à penser que je pouvais faire de la musique, ma carrière. Jessica Burnett, artiste saskatchewanaise.

LOA : d'artiste locale à internationale

Jessica Burnett a été la première artiste féminine à se joindre au collectif d'artistes, Trifecta, basé à Regina.

En 2016, LOA a enregistré son premier simple « Funeral », en collaboration avec MSR Studios, un studio de renommée mondiale basé à New York.

À la fin de 2016, « Funeral » a été nommé découverte favorite de Regina par le site canadien Chart Attack.

Jessica Burnett. Photo : Jessica Burnett

En plus de la Semaine canadienne de la musique, l'artiste a participé, en 2017, au festival de l’industrie de la musique anglophone et francophone de l'Ouest, le BreakOut West à Edmonton, avant de s'envoler pour le Royaume-Uni afin de prendre part au festival Focus Wales.

Elle entame sa tournée printanière et sera présente au festival New Skool Rules en mai 2018, à Rotterdam, au Pays-Bas.

LOA célébrera la sortie de son album Tide, le vendredi 4 mai, au bar The Lot à Regina. L'album sera ensuite disponible en vente à partir du 7 mai 2018.