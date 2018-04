Dans une vidéo de l'enregistrement publiée sur le réseau social Instagram, on peut entendre une voix affirmant que six missiles nucléaires ont été lancés vers le Canada et les États-Unis et qu'ils devraient toucher terre dans les 15 à 25 prochaines minutes.

Le message est « transmis à la demande du gouvernement canadien » et « n'est pas un test », disait la voix alors que des sons d’alarmes retentissent.

L’enregistrement audio conseillait aux gens de se trouver un abri et affirmait que le premier ministre Justin Trudeau s’adresserait bientôt aux médias.

Vers 21 h 20, le Service de police a été avisé qu’un avertissement non fondé était diffusé dans le secteur du chemin Roslyn et de la rue Osborne.

« C'est une chose que nous allons continuer d'enquêter et j'espère que nous pourrons découvrir la source de ce message », affirme le porte-parole de la police de Winnipeg, Jay Murray.

L'enregistrement a cessé de jouer peu de temps après l'arrivée des policiers et semble n’avoir été entendu qu’à proximité de l’intersection.

Jay Murray affirme que « chaque fois qu’un individu tente d’inciter à la peur, la situation doit être prise au sérieux. »