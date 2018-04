Les premiers quartiers à être nettoyés sont le centre-ville et l'ancien arrondissement de Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. Par la suite, le secteur de Brompton sera nettoyé. L’opération se poursuivra à tour de rôle dans les arrondissements de Fleurimont et de Lennoxville, puis dans les anciens arrondissements du Mont-Bellevue et, enfin, de Jacques-Cartier.

Il faudra environ six semaines pour mener à bien cette opération. Les citoyens seront avisés par téléphone, 24 heures à l'avance, du passage des balais mécaniques dans leur quartier.

On demande aux citoyens de ne pas se stationner dans la rue lors du nettoyage.

Fermeture du parc Jacques-Cartier

Ce mercredi, le parc Jacques-Cartier sera complètement fermé aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons. La promenade du Lac-des-Nations ainsi que les sentiers multifonctionnels qui relient le parc Jacques-Cartier au parc Lucien-Blanchard et au parc des Quatre-Pins seront inacessibles.

Cette fermeture permettra aux employés de la Ville de Sherbrooke d'enlever complètement la petite pierre qu’on retrouve sur le gazon, sur la chaussée et sur les sentiers asphaltés.

Collecte des gros déchets

C'est aussi le temps de la collecte des résidus encombrants, de bois et de branches. La population de l’arrondissement #4 (secteurs Jacques-Cartier et du Mont-Bellevue) bénéficiera de cette collecte au cours de la semaine du 30 avril. Ce sera au tour des citoyens des arrondissements #2 et #3 (Fleurimont et Lennoxville) dans la semaine du 7 mai. La collecte se terminera dans la semaine du 14 mai pour les gens de l’arrondissement #1 (Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville et Brompton).

Il est possible de laisser pour cette collecte des objets qui n’entrent pas dans le bac noir et qui tiennent en un volume maximal d’un mètre cube et qui ont un poids maximal de 20 kg (44 lb). Il est à noter que les résidus domestiques dangereux (ex. : contenants de peinture), les téléviseurs ou autres produits électroniques, ainsi que les pneus sont proscrits lors de cette collecte. Ces éléments peuvent être acheminés à l’écocentre.