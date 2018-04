Selon le communiqué de presse, le gouvernement assouplira les exigences actuelles pour aider les propriétaires de condominiums à obtenir l'autorisation de leurs associations pour installer une borne de recharge de véhicule électrique à leur condominium.

Les changements entrent en vigueur le 1er mai.

« L'un des facteurs qui découragent le plus les conducteurs d'acheter un véhicule électrique est la crainte de ne pas avoir d'endroit où le recharger. Les propriétaires de condominiums ont indiqué qu'ils se heurtaient à des obstacles lorsqu'ils tentaient d'installer des bornes de recharge sur la propriété », a déclaré la ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de la province, Tracy MacCharles, par voie de communiqué.

Le gouvernement espère qu'en facilitant le chargement de véhicules électriques par les propriétaires de condos, les changements favoriseront l'abandon des véhicules à essence.

Selon le gouvernement, le Programme ontarien d'encouragement à la recharge des véhicules électriques a permis l'installation de près de 3 000 bornes de recharge à domicile depuis 2013.

Plus de 680 000 Ontariens vivent dans des condos et plus de 18 500 voitures électriques sur les routes de la province.

Le Plan d'action de la province sur les changements climatiques vise à réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2050.