Les enquêteurs ont déterminé que l'appareil n'avait pas été dégivré avant son décollage vers sa destination suivante, Stony Rapids. Il venait de traverser des conditions givrantes durant son vol précédent. Des plaques de givre sont restées sur l'appareil entre les deux vols.

Pourtant, l'exploitant de l'avion, l'entreprise West Wind Aviation, avait des équipements conçus pour le dégivrage dans l'aérogare de l'aéroport. Selon le BST, une lance, un contenant de liquide de dégivrage, un vaporisateur à main et deux échelles étaient à la disposition des équipes d'entretien.

Le BST estime que le poids de l'avion de la compagnie West Wind Aviation, 16 044 kg, était inférieur à la masse maximale permise. « Le centre de gravité se trouvait dans les limites prescrites », a-t-il précisé par ailleurs. « Toutefois, les enquêteurs sont en train d'analyser la performance de l'aéronef en fonction de sa masse et de son centre de gravité. »

Une enquête élargie

Le Bureau de la sécurité des transports prévoit également d'effectuer une collecte de données concernant les opérations aériennes dans les aéroports en région éloignée du pays.

La directrice des enquêtes aéronautiques du BST, Natacha Van Themsche, explique que le BST souhaite mieux comprendre les défis de ces aéroports.