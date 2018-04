L’organisme Sagesse, l’un des plus importants à venir en aide aux femmes, hommes et personnes LGBTQ qui sont victimes de violence conjugale dans la province, croit que davantage d’éducation et de sensibilisation sont nécessaires, en plus d’un meilleur accès aux services d’aide pour les victimes.

« Les défis auxquels les victimes dans les communautés rurales font face sont un manque de ressources ou une trop grande distance pour y accéder », selon la directrice générale de Sagesse, Andrea Silverstone.

Les personnes qui vivent dans une zone rurale voient moins souvent leur famille et leurs amis, alors elles peuvent moins parler de la violence qu’elles vivent. Andrea Silverstone, directrice générale de Sagesse

Le nombre de victimes est probablement beaucoup plus élevé que les quelques centaines de personnes qui s’appuient sur son organisme pour recevoir de l’aide, selon Darlene Hyatt, qui travaille à l’église Hope Pointe, à Olds. L’âge des victimes et des agresseurs va de l’adolescence à l’âge d’or.

« Il n’y a aucune raison de croire que les statistiques en zones rurales sont différentes des autres villes, affirme-t-elle. Le taux de violence conjugale a certainement augmenté pendant la crise économique, parce que les gens sont plus stressés. »

Cette carte de l'Alberta montre les différentes organismes partenaires qui viennent en aide aux femmes, hommes et personnes LGBTQ qui vivent en zones rurales. Photo : Sagesse

Des obstacles supplémentaires en zones rurales

Travailler avec des membres de sa famille et vivre dans une communauté tissée serrée peuvent représenter des défis supplémentaires pour les victimes ou leurs proches qui voudraient briser le silence, selon Darlene Hyatt. La confidentialité et l’isolement social sont également des obstacles, tout comme la difficulté d’accéder aux ressources. Le simple fait de se rendre à un refuge peut être difficile pour certaines victimes.

Parfois, dans les fermes familiales, le secret est gardé pendant des générations en raison de la honte. Darlene Hyatt, église Hope Pointe

Davantage de financement provincial et de ressources d’aide en santé mentale sont nécessaires pour régler le problème. Des logements sociaux et des garderies aideraient aussi les femmes à quitter une relation violente.

Andrea Silverstone croit que même si la province a mis en place un plan d’action pour réduire la violence conjugale, elle pourrait en faire plus. « J’aimerais que l’on investisse davantage dans la prévention, souhaite-t-elle. Chaque enfant devrait suivre un cours obligatoire pour comprendre ce qu’est une relation saine. »

Des investissements pour lutter contre la violence conjugale

Le gouvernement de l’Alberta affirme qu’il appuie les survivants de la violence conjugale et est engagé à aider les femmes qui vivent en zones rurales.

« L’an passé, nous avons fourni 6 millions de dollars en aide financière d’urgence pour 5510 Albertains qui fuyaient la violence », rappelle le ministre des Communautés et des Services sociaux, Irfan Sabir. Il ajoute que 42 millions de dollars ont aussi été investis dans des programmes pour des services d’appui aux familles et aux communautés.

Mme Silverstone recommande à toute personne vivant de la violence conjugale d’appeler le 911 ou le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que de consulter le site web de Sagesse pour trouver un organisme d’aide près de chez soi.

D'après les informations de Dan McGarvey, CBC News