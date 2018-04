La diminution importante de la fréquentation des églises rendait difficile la survie de tous les établissements. L’an dernier, le diocèse de Saint-Jean a tenu des consultations sur cet enjeu, dans toutes les paroisses.

Un comité avait été mis sur pied pour proposer des solutions. Le diocèse a ensuite évalué les recommandations du comité, et a tranché : neuf églises du diocèse fermeront et 58 paroisses seront fusionnées pour créer 27 paroisses.

Ronald Arsenault, président du comité paroissial, dit que la fréquentation des fidèles a augmenté à l'église Sainte-Anne-des-Pays-Bas. Photo : Radio-Canada

L’église Sainte-Anne-des-Pays-Bas ne sera pas touchée. « On est très très heureux », lance Ronald Arsenault, le président du comité paroissial.

Les francophones de Fredericton craignaient de perdre leur église, ou que leur paroisse soit fusionnée avec une des paroisses anglophones de la capitale.

Nos paroissiens, les familles jeunes, on les voit de plus en plus. Ça a beaucoup aidé le diocèse à prendre sa décision. Ronald Arsenault, président du Comité paroissial, église Sainte-Anne-des-Pays-Bas

Le comité paroissial a fait des pieds et des mains pour sensibiliser la population et pour attirer davantage de fidèles. Les résultats se sont fait sentir, selon Ronald Arsenault, qui rapporte qu’en un an, le nombre de personnes qui fréquentent l’église a plus que triplé, selon lui.