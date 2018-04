Un texte de Stéphanie Rhéaume

Inspirés par l’hommage tenu à Sudbury en novembre au Théâtre du Nouvel-Ontario, les organisateurs souhaitaient mettre en place un événement similaire et accessible aux gens qui l'ont connue et qui habitent plus près d’Ottawa et de Montréal.

Pour le codirecteur général du Théâtre du Trillium, Benoit Roy, la soirée prend un sens très significatif, puisqu’elle se tient à l’intérieur des murs de La Nouvelle Scène, institution dont Paulette Gagnon a été l’une des fondatrices. Elle a occupé les fonctions de directrice générale de l’organisme de 1997 à 2001.

C’est une soirée complètement à son image. Il n’y a pas de discours protocolaire. [...] Ça va être vraiment tout simple et très convivial. Et on va clôturer ça avec une soirée dansante ! Benoit Roy, organisateur de la soirée et codirecteur du Théâtre du Trillium

Celui qui a d’abord connu Paulette Gagnon à travers l’organisme Théâtre Action raconte que la dame de théâtre adorait danser. Une liste de lectures teintées par ses préférences musicales a donc été concoctée pour la soirée.

Témoignages en format libre

Amis, collègues de travail et membres de la famille seront sur place pour partager leurs souvenirs au sujet de celle qui est disparue subitement en octobre. En tout, Benoit Roy a cumulé une vingtaine de témoignages.

L’auteure Catherine Voyer-Léger compte livrer un mot aux notes humoristiques au sujet de son ancienne mentore professionnelle au sein de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).

« Quand les gens décèdent, on a tendance à juste vouloir leur lancer des fleurs. Ce n’est pas que je veux lui lancer des pots. C’est juste que je veux rappeler que dans toutes ses qualités, Paulette, elle nous enrageait aussi », se souvient Mme Voyer-Léger, le sourire dans la voix.

Elle était à un rythme de travail et à un niveau d’exigence que peu de gens peuvent "accoter". Catherine Voyer-Léger, ancienne collègue de travail de Paulette Gagnon

Catherine Voyer-Léger retient par-dessus tout qu’au-delà de la relation professionnelle, Paulette Gagnon demeurait extrêmement attentive au bonheur des autres.

La soirée débute à 19 h 30 à La Nouvelle Scène.

En mémoire de Paulette Gagnon

Pour rendre hommage à cette figure emblématique du théâtre franco-ontarien, voici un extrait d’archives de l’émission Espace libre en 1996. Paulette Gagnon se raconte et parle de ses origines.