La chanteuse a reçu 44 % des votes du public et 32 % des votes de son entraîneure, Lara Fabian. Une fois les notes additionnées, elle a perdu par seulement deux points de pourcentage face à son rival Félix Lemelin.

L’expérience aura permis à la chanteuse de se faire connaître et de mettre en valeur la francophonie manitobaine au Québec.

La personnalité web et ami de Kelly Bado, Jimmy Chabot, était présent dans la salle. Il dit avoir senti la vague d'amour du public pour la chanteuse.

La chanteuse Kelly Bado sur l'estrade lors des répétitions avant les quarts de finale à l'émission La Voix de TVA. Photo : Kelly Bado

« Encore une fois, elle a été touchante et je crois que les membres du public l’ont senti », ajoute le vlogeur.

« Elle a presque réussi à passer à la prochaine ronde, c’est vraiment dommage », affirme Jimmy Chabot.

J’en pleure encore. Elle nous a encore une fois fait pleurer. Jimmy Chabot

Pour encourager son amie, Jimmy Chabot avait apporté un drapeau franco-manitobain, un accessoire qui a fait réagir les autres membres de la foule.

« Le monde au Québec me demandait si c’était le drapeau de la Côte d’Ivoire et ça me permettait d’expliquer que c’était le drapeau du Manitoba français », affirme celui qui a vécu dans la province des Prairies pendant deux ans.

Monique Lacoste était très présente sur les réseaux sociaux dimanche soir pour encourager les Manitobains à voter pour leur représentante.

Allez les Francos, on vote pour @KellyBado1 MAINTENANT! Envoyez un texto à 100100 et saisissez 9 pour voter pour Kelly! — Monique LaCoste (@molac1966) 23 avril 2018

L’ancienne participante au Festival international de la chanson de Granby affirme avoir découvert l'émission La Voix grâce à Kelly Bado. Elle comprend la déception qu'a pu vivre l'artiste.

Ben, là! @KellyBado1 remporte le vote populaire mais ne passera pas à la demi-finale. Quel dommage #LaVoixTVA et #equipeLara! Dé.cep.tion — Monique LaCoste (@molac1966) 23 avril 2018

Selon elle, Kelly Bado a donné au Manitoba français une plateforme à l’émission. « C’est bien que les Québécois s’aperçoivent qu’il y a une communauté dynamique à l’extérieur du Québec », affirme-t-elle.

« La tribune et la plateforme qu’elle a eues en passant à La Voix en disent beaucoup pour le reste de sa carrière, et dans le fond c’est ça qui compte », ajoute Monique Lacoste qui se réjouit pour le futur de la chanteuse. Elle croit que l’important vote du public démontre l’amour de tout le pays pour la chanteuse.

« Je lui souhaite qu’elle puisse vivre de son métier parce qu’elle le mérite », ajoute Monique Lacoste.