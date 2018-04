Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le Matanais de 28 ans a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré de son frère et de tentative de meurtre sur ses parents, au terme de son deuxième procès, en juillet.

Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Comme il est détenu depuis le 1er avril 2009, Toby Carrier pourrait faire cette demande à partir de l'an prochain.

La Couronne réclame plutôt un délai de 14 ans avant cette possibilité de libération conditionnelle, puisqu'elle estime que le juge de première instance a commis des erreurs de principe.

L'appelante considère que le juge a omis de prendre en considération certains facteurs aggravants, dont la vulnérabilité de la victime, Ismaël Carrier, et les voies de faits commis par Toby Carrier en prison.

Elle estime que la peine imposée se situe en dehors des limites acceptables et qu'elle est manifestement non indiquée en raison de la nature gratuite et violente du crime.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales reproche aussi au juge d'avoir considéré les objectifs de dissuasion préalablement atteints en raison de la médiatisation des deux procès de Toby Carrier et d'un épisode d'une série télévisée réalisé à partir de son interrogatoire.

Les avocats de Toby Carrier devront déposer un mémoire à leur tour avant que la Cour d'appel fixe une date d'audience.