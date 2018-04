Cette aide financière permettra également au lieu de production et de diffusion d’acquérir de nouveaux équipements spécialisés.

« Les espaces et les équipements renouvelés permettront d’optimiser l’énergie créative et de maintenir le rôle de pôle culturel de la coopérative Méduse à l’échelle nationale et internationale », estime la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit.

La coopérative existe depuis 23 ans. Elle regroupe dix organismes sans but lucratif qui œuvrent entre autres dans les domaines de la gravure, de la photographie, des arts visuels, du cinéma, de la vidéo et des arts multidisciplinaires.

« Méduse incarne un véritable symbole de la revitalisation du quartier Saint-Roch et une référence en urbanisme à échelle humaine. Autant pour cette réalité que pour ses raisons d’être, il s’agit d’un atout incontournable pour Québec depuis plus de 20 ans », croit le député de Jean-Lesage, André Drolet.

