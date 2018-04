Un texte de Julie Tremblay

Le projet initial, qui devait coûter 6 millions de dollars et contenir 60 chambres, a été revu à la hausse.

Ce sont finalement 70 chambres qui seront construites dans le nouvel hôtel, situé sur le terrain adjacent au commerce Ma cabane en Gaspésie.

Le site sur lequel sera construit un nouvel hôtel, à Mont-Joli. (Archives) Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Le promoteur du projet, Jean-Marie Lamontagne, confirme qu'il investira 8 millions et demi de dollars pour ce projet. Ce sera un Quality Inn et sa construction devrait prendre environ un an.

C'est l'entreprise Construction de l'avenir, dont M. Lamontagne est président directeur général, qui chapeautera les travaux.

Les plans devraient se finaliser d'ici trois semaines, après on va aller en soumissions pour débuter les travaux après les vacances de la construction. Jean-Marie Lamontagne, promoteur et PDG de Construction de l'avenir

Jean-Marie Lamontagne estime qu'environ quatre emplois seront créés avec la mise en service de l'hôtel, puisque l'entretien et le service aux chambres doivent être donnés en sous-traitance.

Si tout va bien, le nouvel hôtel pourrait ouvrir ses portes à temps pour la saison touristique 2019.