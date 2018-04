Fini le stationnement gratuit aux stations Finch West, Pioneer Village et Autoroute 407.

La Commission de transport de Toronto offrait depuis décembre dernier 2 800 places de stationnement pour les usagers sur la ligne 1 Yonge-University à ces trois stations.

Mais l'entretien des parcs est dispendieux pour la CTT, explique le porte-parole, Stuart Green. « Cet argent servira à payer les terrains, la taxe à la ville et l'entretien », dit-il.

Il existe bien sûr d'autres options pour accéder à ces stations, comme l'autobus ou le covoiturage.

Des experts du milieu y voient aussi une politique économique et sociale qui pourrait bien aider Toronto à améliorer son système de transport en commun.

Selon le professeur de géographie et planification à l'Université de Toronto, Matty Siemiatycki, à long terme le fait de payer les parcs de stationnement permettra aussi de changer la manière dont on construit les villes.

« Cet argent pourrait être utilisé pour améliorer le système de transport en commun, offrir de meilleures installations pour les piétons ou les cyclistes », pense-t-il.

« Une politique économique et sociale »

La directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada, Josipa Petrunic, abonde dans le même sens.

« Mettre en place des politiques sociales et économiques, c'est nécessaire pour l'avancement des technologies du futur », estime-t-elle.

Son organisme travaille sur un projet national de véhicules intelligents. Il s'agirait de petites navettes électriques autonomes qui voyageraient entre les banlieues et jusqu'aux stations de métro. « Les navettes seraient plus flexibles, car non liées à des horaires établis qui ne fonctionnent pas. »

Des villes comme Halifax, Edmonton, Vancouver et Trois-Rivières, font partie du consortium, mais pas Toronto. Mme Petrunic espère donc bientôt convaincre la Ville-Reine de participer au projet.