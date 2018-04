Sebastian Woodroffe, originaire de la vallée de Comox, avait voyagé au Pérou à plusieurs reprises pour étudier la médecine hallucinogène, explique Yarrow Willard.

Des médias péruviens affirment que l'assassinat du Canadien de 41 ans aurait été commis en représailles à la mort d’une guérisseuse.

La militante autochtone péruvienne Olivia Alevaro Photo : YouTube/Temple of the Way of Light