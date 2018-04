Le mandat de grève a été voté en assemblée générale le 15 mars dernier.

Sans contrat de travail depuis 29 mois, les représentants syndicaux ont présenté à l'employeur une offre finale globale le 9 avril dernier. « Nous avons tenté de nous rapprocher le plus possible des offres patronales, tout en respectant nos demandes minimales. Ce que nous réclamons est extrêmement raisonnable, mais l’employeur ne veut rien entendre », soutient la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement privés de l’Estrie et préposée aux résidents au Manoir Sherbrooke, Lyne Tanguay.

Selon le syndicat, les employés n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 2015. La rétroactivité salariale, l'assurance collective et le statut de temps plein sont au coeur du litige.

« Nous ne demandons pas la lune; nous voulons simplement que l’employeur reconnaisse à sa juste valeur le travail que nous effectuons au quotidien, auprès des résidents et résidentes », martèle Lyne Tanguay.

Pendant la durée de la grève, les services essentiels seront offerts aux résidents de l'endroit.