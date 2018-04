La brochette d'invités spéciaux, dont les noms seront rendus publics mercredi, célébrera non seulement le disque, mais en profitera aussi pour reprendre quelques-uns des grands succès d'Offenbach.

Le multi-instrumentiste Jeannot Bournival (Fred Pellerin) assurera la direction musicale de ce spectacle unique.

C'est Justin Boulet lui-même qui animera la soirée et servira de guide au public entre les diverses chansons, par le biais de souvenirs et anecdotes. Ce dernier était aux côtés de son père au moment du lancement de Rendez-vous doux, en 1988. Le disque a été couronné de six Félix dans la foulée, incluant celui d'album rock de l'année.

Le reste de la programmation musicale du Festival de montgolfières de Gatineau sera également dévoilée le 25 avril.