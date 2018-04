Le président-directeur général d’Hydro Manitoba, Kelvin Shepherd, affirme dans une lettre à l’attention de fonctionnaires gouvernementaux que des compressions dans les programmes d'efficacité énergétique forceraient les entreprises partenaires à quitter le Manitoba pour s'installer en Alberta.

La lettre de M. Shepherd fait suite à une lettre de Grant Doak, sous-ministre des Services de la Couronne, datée du 4 avril, qui ordonnait à Hydro Manitoba de cesser toute publicité non essentielle pour son programme Éconergique, pendant la mutation du programme à une nouvelle société de la Couronne, Efficiency Manitoba.

« Je ferais également preuve de négligence si je ne portais pas à votre attention l'impact que la publicité annulée aura sur deux de nos fournisseurs de services sous contrat », écrit le président et directeur général d'Hydro Manitoba, dans une lettre datée du 18 avril.

Il croit que l’utilisation de ce programme par le public est largement tributaire de la publicité.