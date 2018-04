La formation annuelle a été organisée à Nipawin, près du site où un accident de la route a coûté la vie à 16 personnes parmi l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt.

« Cela fait partie de la raison pour laquelle je suis ici : être prêt si quelque chose comme cela arrive dans ma communauté », témoigne le capitaine du Service d'incendie de Rosthern, Ross Deptuch.

« Les pompiers doivent faire un travail très difficile, ajoute-t-il. Vous devez avoir une réponse rapide et on s'attend à ce que vous fassiez un large éventail de choses, qui peuvent secouer les gens différemment. Donc vous voulez pouvoir aider ceux qui ont besoin d’aide, et être aidé par d’autres. »

Andrew Sutherland, 18 ans, est récemment diplômé de l’école secondaire. Il fait du bénévolat pour le service d’incendie d’une communauté de moins de 550 habitants. Il connaît donc la majorité des gens secourus par les pompiers.

« Vous devez agir comme si vous ne connaissiez pas les gens, et espérer que tout se passera au mieux », dit-il.

Le pompier volontaire Andrew Sutherland dit qu'il est incapable d'imaginer l'épreuve traversée par les pompiers ayant aidé sur les lieux de l'accident des Broncos de Humboldt. Photo : Radio-Canada/CBC

La caserne de pompiers est un endroit sûr où les pompiers peuvent se rassembler pour avoir des discussions mensuelles et parler de leurs difficultés personnelles, indique le jeune pompier.

Andrew Sutherland félicite les secouristes ayant aidé sur les lieux du tragique accident survenu le 6 avril dernier.

« C'est formidable qu’ils puissent gérer cela, dit-il. Ils ont une grande force morale. Je suis incapable d’imaginer ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils continuent de traverser. »

Avec les informations d'Olivia Stefanovich, CBC News