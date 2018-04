Selon le service des incendies, les victimes, qui ont de 50 ans à 65 ans, auraient fait cuire quelque chose sur leur barbecue avant le feu.

Les enquêteurs disent que le barbecue étaient à l'extérieur de la maison, mais ne savent pas où exactement pour l'instant.

Ils gardent la porte ouverte à « toutes les possibilités » quant à la cause de l’incendie, indique le chef des pompiers de Mississauga, Tim Beckett.